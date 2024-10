Agenda Nord: potenziamento competenze di base e digitali, 70 euro ora agli esperti. Cosa prevede l’avviso, BROCHURE (Di mercoledì 16 ottobre 2024) E' stato pubblicato l'avviso per aderire al Piano Agenda Nord, finalizzato a combattere la dispersione scolastica nelle scuole primarie e secondarie del Centro-Nord, ovvero delle regioni Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Umbria e Veneto. L'articolo Agenda Nord: potenziamento competenze di base e digitali, 70 euro ora agli esperti. Cosa prevede l’avviso, BROCHURE . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) E' stato pubblicato l'avviso per aderire al Piano, finalizzato a combattere la dispersione scolastica nelle scuole primarie e secondarie del Centro-, ovvero delle regioni Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Umbria e Veneto. L'articolodi, 70ora

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Agenda Nord - pubblicato l’avviso per le scuole paritarie : domande entro il 15 novembre - . Obiettivo del piano è combattere la dispersione scolastica, sviluppando le competenze di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze) e quelle digitali. Pubblicato l'avviso Agenda Nord rivolto alle scuole paritarie non commerciali delle regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Umbria e Veneto. (Orizzontescuola.it)

Agenda Nord - il piano del Ministero per combattere la dispersione scolastica : ecco l’AVVISO. Adesioni scuole entro il 15 novembre - . Pubblicato l'avviso 136777 del 9 ottobre con le istruzioni per le scuole per aderire al piano Agenda Nord, l'iniziativa del Ministero volta a combattere la dispersione scolastica. L'articolo Agenda Nord, il piano del Ministero per combattere la dispersione scolastica: ecco l’AVVISO. Dopo Agenda Sud questo progetto è rivolto alle istituzioni scolastiche statali primarie, secondarie di primo e ... (Orizzontescuola.it)

Agenda Nord - ecco il piano da 220 milioni per contrastare la dispersione scolastica : da oggi l’adesione delle scuole e la presentazione dei progetti didattici - L'articolo Agenda Nord, ecco il piano da 220 milioni per contrastare la dispersione scolastica: da oggi l’adesione delle scuole e la presentazione dei progetti didattici sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. Prende il via il Piano Agenda Nord, un investimento di 220 milioni di euro destinato a oltre 3. (Orizzontescuola.it)