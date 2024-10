Acea premia corto sull’acqua ‘Ocean cleaner’ del regista Davide Salucci (Di mercoledì 16 ottobre 2024) (Adnkronos) – 'Ocean cleaner' ha vinto il Premio Speciale Gruppo Acea per il miglior cortometraggio sul riuso delle risorse idriche, in concorso all’interno del contest 'I mille volti dell’acqua'. Girato dal regista Davide Salucci, si legge in una nota, racconta la storia poetica di un piccolo robot che fugge dalla piscina in cui lavora per Acea premia corto sull’acqua ‘Ocean cleaner’ del regista Davide Salucci L'Identità. Lidentita.it - Acea premia corto sull’acqua ‘Ocean cleaner’ del regista Davide Salucci Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) (Adnkronos) – 'Ocean cleaner' ha vinto il Premio Speciale Gruppoper il migliormetraggio sul riuso delle risorse idriche, in concorso all’interno del contest 'I mille volti dell’acqua'. Girato dal, si legge in una nota, racconta la storia poetica di un piccolo robot che fugge dalla piscina in cui lavora perdelL'Identità.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Acea premia corto sull’acqua ‘Ocean cleaner’ del regista Davide Salucci - Girato dal regista Davide Salucci, si legge in una nota, racconta la […]. Miglior cortometraggio sul riuso delle risorse idriche, in concorso all’interno del contest 'I mille volti dell’acqua' 'Ocean cleaner' ha vinto il Premio Speciale Gruppo Acea per il miglior cortometraggio sul riuso delle risorse idriche, in concorso all’interno del contest 'I mille volti dell’acqua'. (Sbircialanotizia.it)