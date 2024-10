Fanpage.it - Accise diesel, l’allineamento ci sarà ma non in manovra: di quanto aumentano i prezzi dei carburanti

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) L'allineamento delledie benzina si farà, ma non in questa legge di bilancio. Il ministro Giorgetti ha spiegato che lesul gasolio aumenteranno di un centesimo l'anno, ma "non cinessuna stangata". Dal Codacons però avvertono: "L'aggravio per gli italianipari a +245,6 milioni di euro".