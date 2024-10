Abodi: «Il Decreto Dignità (vieta la pubblicità di scommesse) va rivisto, può aiutare nella lotta alla ludopatia» (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Abodi: «Il Decreto Dignità (vieta la pubblicità di scommesse) va rivisto, può aiutare nella lotta alla ludopatia» Il ministro per lo Sport e per i Giovani del governo Meloni, Andrea Abodi, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante il Question Time alla Commissione Cultura della Camera. Tra gli argomenti c’ anche quello relativo al superamento del Decreto Dignità, che vieta alle società sportive di sottoscrivere partnership con aziende del mondo del betting. «Credo che il Decreto Dignità che vieta tout court la comunicazione diretta delle scommesse abbia bisogno di approfondimento e di una rivisitazione, perché ripensato può aiutare anche nel contrasto dei fenomeni ludopatici». «Il tema della ludopatia si contrasta anche attraverso il gioco regolamentato. Ilnapolista.it - Abodi: «Il Decreto Dignità (vieta la pubblicità di scommesse) va rivisto, può aiutare nella lotta alla ludopatia» Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024): «Illadi) va, può» Il ministro per lo Sport e per i Giovani del governo Meloni, Andrea, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante il Question TimeCommissione Cultura della Camera. Tra gli argomenti c’ anche quello relativo al superamento del, chealle società sportive di sottoscrivere partnership con aziende del mondo del betting. «Credo che ilchetout court la comunicazione diretta delleabbia bisogno di approfondimento e di una rivisitazione, perché ripensato puòanche nel contrasto dei fenomeni ludopatici». «Il tema dellasi contrasta anche attraverso il gioco regolamentato.

