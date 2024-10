A che ora Sinner-Medvedev oggi, Six Kings Slam 2024: dove vederlo in tv e streaming (Di mercoledì 16 ottobre 2024) A Riad, in Arabia Saudita, scatterà mercoledì 16 ottobre il Six Kings Slam 2024 di tennis: ad aprire il torneo d’esibizione sarà la sfida tra Jannik Sinner ed il russo Daniil Medvedev, che andrà a definire lo sfidante in semifinale del serbo Novak Djokovic. LA DIRETTA LIVE DI Sinner-Medvedev DALLE 18.30 Il primo match dei quarti di finale inizierà alle ore 18.30 italiane: nei confronti diretti sul circuito maggiore Jannik Sinner ed il russo Daniil Medvedev sono in parità sul 7-7, ma trattandosi di un match di un torneo d’esibizione non valido per l’ATP Tour, il confronto odierno non finirà tra i precedenti ufficiali. Dopo il match tra Sinner e Medvedev, comunque non prima delle ore 20. Oasport.it - A che ora Sinner-Medvedev oggi, Six Kings Slam 2024: dove vederlo in tv e streaming Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) A Riad, in Arabia Saudita, scatterà mercoledì 16 ottobre il Sixdi tennis: ad aprire il torneo d’esibizione sarà la sfida tra Janniked il russo Daniil, che andrà a definire lo sfidante in semifinale del serbo Novak Djokovic. LA DIRETTA LIVE DIDALLE 18.30 Il primo match dei quarti di finale inizierà alle ore 18.30 italiane: nei confronti diretti sul circuito maggiore Janniked il russo Daniilsono in parità sul 7-7, ma trattandosi di un match di un torneo d’esibizione non valido per l’ATP Tour, il confronto odierno non finirà tra i precedenti ufficiali. Dopo il match tra, comunque non prima delle ore 20.

