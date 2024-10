A 16 anni rapina due uffici postali armato di taglierino: arrestato nel Casertano (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il 16enne, insieme a un complice non ancora identificato, ha rapinato due uffici postali nella provincia di Caserta. Il minore è stato arrestato dai carabinieri, che hanno recuperato anche parte del denaro asportato. Fanpage.it - A 16 anni rapina due uffici postali armato di taglierino: arrestato nel Casertano Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il 16enne, insieme a un complice non ancora identificato, hato duenella provincia di Caserta. Il minore è statodai carabinieri, che hanno recuperato anche parte del denaro asportato.

