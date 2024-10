Secoloditalia.it - 81 anni fa il rastrellamento del Ghetto. Meloni: l’antisemitismo ha trovato nuova linfa dopo il 7 ottobre

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) “Il 16di ottantunofa Roma è stata teatro di uno degli atti criminali più feroci commessi in Italia. All’alba i nazisti, con la complicità fascista, scatenarono una feroce caccia all’uomo e strapparono dalle loro case 1259 innocenti per deportarli nei campi di sterminio. Uomini, donne, anziani e bambini. Nessuno venne risparmiato, e solo in 16 fecero ritorno”. Lo afferma il presidente del Consiglio, Giorgia, in una dichiarazione in occasione dell’81moversario deldegli Ebrei di Roma. “Primo Levi diceva: ‘Se comprendere è impossibile conoscere è necessario’. Parole che indicano, ancora oggi, la strada da seguire per mantenere viva la memoria di ciò che è successo e per rinnovare il nostro impegno contro l’odio antisemita, che hala disumana aggressione perpetrata da Hamas il 72023 contro il popolo israeliano.