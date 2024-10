Gqitalia.it - 5 buoni motivi per amare il taglio di capelli di Pedro Pascal e il suo ciuffo anni '90

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Non c'è dubbio chesia un'icona di stile, e lo è sin dai tempi di Narcos quando, con i suoi baffi vintage e gli occhiali a goccia, riportò in auge il look Seventies. Da oggi, però, sarà anche un punto di riferimento per chi è in cerca di un nuovo hair style. Dopo averlo visto sul red carpet della prèmiere di The Wild Robot, a Londra (durante il 68esimo BFI London Film Festival) con il suo hairdo da dieci e lode, non abbiamo più dubbi. Sì, lo sappiamo che quando si parla di, è tutto molto facile: ne ha mai sbagliata una? No. Quindi, questa sua nuova scelta estetica -che strizza l'occhio agliNovanta abbinato a un capello corto easy to do - non poteva che essere accolta con entusiasmo, soprattutto da noi nostalgici dei mitici Nineties.