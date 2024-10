Agi.it - 16 ottobre 1943, la razzia del ghetto. Di Porto il bambino del tram, "vidi mamma portata via dai nazisti"

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) AGI - "Io abito alda sempre. Quel giorno, il 16del, ero in finestra e ho visto un nazista portare via mia madre. Avevo dodici anni. Quando sono sceso, l'ho trovata su un camion. Lei mi supplicava di andare via, ma io mi ero messo in testa di salvarla". Sono le parole di Emanuele Di, 92 anni, testimone del rastrellamento deldi Roma. 'Ildel', come viene chiamato, parla al Portico d'Ottavia, dove si svolgono le cerimonie in memoria della deportazione degli ebrei della capitale avvenuta il 16delper mano dei. Oltre mille ebrei vennero strappati dalle loro case e deportati nel campo di sterminio di Auschwitz: tornarono soltanto 16 di loro. "Un soldato tedesco, che era li' vicino, ha preso anche a me. Mi ha messo sul camion - ha aggiunto Di- dove mia madre continuava a rimproverarmi.