Liberoquotidiano.it - **Welfare: Mattarella, no a divari territoriali, generazionali e sociali'**

(Di martedì 15 ottobre 2024) Roma, 15 ott. - (Adnkronos) - “Viviamo trasformazioni profonde che incidono sulle strutture e sulla stessa sostenibilità del sistema di Welfare. Non possiamo consentire che tornino, così in campo sanitario, così nelle altre dinamiche di integrazione sociale”. Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio, in un messaggio al Forum ‘Welfare, Italia' 2024.