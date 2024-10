Game-experience.it - Warhammer 40.000: Space Marine 2, un trailer mostra alcuni dei contenti post-lancio in arrivo

(Di martedì 15 ottobre 2024)40.000:2 è pronto a ricevere un nuovo aggiornamento, accogliendo in questo modo nuove mappe, modalità ed oggetti cosmetici. È stato anche pubblicato un nuovo incentrato sulla nuova difficoltà letale e sull’inedita operazione PvE: Termination, in cui i giocatori devono affrontare la più grande minaccia che lo sciame Tiranide abbia da offrire, l’Hierophant Bio-Titan. Contenuti gratuiti e premium inIl primo importante aggiornamento, con Termination e la nuova modalità Difficoltà letale, verrà rilasciato gratuitamente per tutti i giocatori molto, molto presto. Inoltre è importante precisare che per il resto dell’anno e per tutto il 2025 verranno pubblicati dei nuovi contenuti su2.