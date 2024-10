Torinotoday.it - Volley A1 femminile, la Reale Mutua Fenera Chieri anticipa a Monza

Leggi tutta la notizia su Torinotoday.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) Dopo due turni domenicali della Serie A1 Tigotà per la’76 è il momento del primo impegno infrasettimanale della stagione. La partita, in programma domani, mercoledì 16 ottobre (ore 20,30 con diretta DAZN), vedrà le biancoblù di coach Bregoli impegnate in trasferta