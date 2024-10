Volley: A1 donne. Scandicci, esonerato il tecnico Stéphane Antiga (Di martedì 15 ottobre 2024) "Vogliamo garantire alla squadra le migliori condizioni per affrontare la stagione", spiega il club in una nota Scandicci (FIRENZE) - Adesso il divorzio in casa Scandicci è ufficiale. La Savino Del Bene Volley, infatti, ha reso noto che Stéphane Antiga non ricoprirà più il ruolo di allenatore della Ilgiornaleditalia.it - Volley: A1 donne. Scandicci, esonerato il tecnico Stéphane Antiga Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di martedì 15 ottobre 2024) "Vogliamo garantire alla squadra le migliori condizioni per affrontare la stagione", spiega il club in una nota(FIRENZE) - Adesso il divorzio in casaè ufficiale. La Savino Del Bene, infatti, ha reso noto chenon ricoprirà più il ruolo di allenatore della

