Virtus Bologna-Zalgiris oggi in tv | programma orario e diretta Eurolega 2024 2025 basket

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) Il, l’e come vedere in, sfida valida come 3^ giornata dell’di. Le Vu Nere di coach Banchi sono ancora alla ricerca della prima vittoria nella competizione, dopo aver perso nei primi due incontri con Efes e ASVEL. Ora, la ghiotta occasione di una partita casalinga contro una squadra alla portata, ma assolutamente non da sottovalutare: gli uomini di coach Trinchieri, infatti, hanno sorpreso il Barcellona nella prima giornata, prima di perdere contro l’Olympiacos nel secondo turno. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di martedì 15 ottobre. Di seguito, le informazioni per seguire in, valida per l’di