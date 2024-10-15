Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 15-10-2024 ore 17:45
Viabilità Roma Regione Lazio del 15-10-2024 ore 17 : 15 - 20 CLAUDIO VELOCCIA PERCORRENDO IL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA ROMA FIUMICINO E ROMANINA IN CARREGGIATA ESTERNA RIMAMENDO IN ESTERNA TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA LE USCITE PONTINA ED APPIA MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA CASSIA E SALARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE BUFALOTTA E ROMA TERAMO SUL TRATTO URBANO LUNGHE CODE TRA LA TANGENZIALE EST LO SVINCOLO ... (Romadailynews.it)
Viabilità Roma Regione Lazio del 15-10-2024 ore 16 : 30 - VIABILITÀ DEL 15 OTTOBRE 2024 ORE 16. 20 CLAUDIO VELOCCIA PERCORRENDO IL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE TRA ROMA FIUMICINO ED OSTIENSE E PIU AVANTI TRA PONTINA E ROMANINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA CASSIA BIS E SALARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE NOMENTANA E ROMA TERAMO SUL TRATTO URBANO TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA FIORENTINI E LO ... (Romadailynews.it)
Viabilità Roma Regione Lazio del 15-10-2024 ore 15 : 30 - VIABILITÀ DEL 15 OTTOBRE 2024 ORE 15. 20 CLAUDIO VELOCCIA UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO PERCORRENDO IL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA PONTINA E ROMANINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA SI STA IN CODA TRA CASSIA BIS E SALARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE NOMENTANA E TIBURTINA SUL ... (Romadailynews.it)
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