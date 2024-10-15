Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 15-10-2024 ore 17:15
Viabilità Roma Regione Lazio del 15-10-2024 ore 16 : 30 - VIABILITÀ DEL 15 OTTOBRE 2024 ORE 16. 20 CLAUDIO VELOCCIA PERCORRENDO IL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE TRA ROMA FIUMICINO ED OSTIENSE E PIU AVANTI TRA PONTINA E ROMANINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA CASSIA BIS E SALARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE NOMENTANA E ROMA TERAMO SUL TRATTO URBANO TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA FIORENTINI E LO ... (Romadailynews.it)
Viabilità Roma Regione Lazio del 15-10-2024 ore 15 : 30 - 20 CLAUDIO VELOCCIA UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO PERCORRENDO IL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA PONTINA E ROMANINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA SI STA IN CODA TRA CASSIA BIS E SALARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE NOMENTANA E TIBURTINA SUL TRATTO URBANO TRAFFICO RALLENTATO ... (Romadailynews.it)
Viabilità Roma Regione Lazio del 15-10-2024 ore 12 : 30 - 35 MARCO CILUFFO BUONGIORNO E BUON MARTEDI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO TRAFFICO IN AUMENTO SUL RACCORDO ANULARE CON CODE IN ESTRNA TRA LA ROMA FIUMICINO E APPIA ED IN INTERNA TRA SALARIA E SVINCOLO CON L A24 ROMA TERMAO E PIU AVANTI ALTEZZA APPIA PASSIAMO SUL TRATTO URBANO VERSO IL CENTRO CODE DAL RACCORDO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST POI TRAFFICATE ... (Romadailynews.it)
FC 25 SBC, aggiornamento x5 80+ palermotoday.it
Firenze, eletto il nuovo consiglio dell’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri lanazione.it
Slow Horses 6: la serie con Gary Oldman ottiene il rinnovo da parte di Apple TV+ movieplayer.it
Instagram lancia le schede di profilo: un perfetto biglietto da visita digitale tuttoandroid.net