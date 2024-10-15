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Viabilità Roma Regione Lazio del 15-10-2024 ore 08 | 45

Viabilità Roma Regione Lazio del 15-10-2024 ore 08:45 (Di martedì 15 ottobre 2024) Viabilità DEL 14 OTTOBRE 2024 ORE 08.35 MARCO CILUFFO BUONGIORNO E BUON MARTEDI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio TRAFFICO IN AUMENTO SUL RACCORDO ANULARE CON CODE IN ESTRNA TRA LA Roma FIUMICINO E APPIA ED IN INTERNA TRA SALARIA E SVINCOLO CON L A24 Roma TERMAO E PIU AVANTI ALTEZZA APPIA PASSIAMO SUL TRATTO URBANO VERSO IL CENTRO CODE DAL RACCORDO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST POI TRAFFICATE LE CONSOLARI VERSO LA CAPITALE RALLENTAMENTI E CODE INTERESSANO LA SALARIA LA VIA FLAMINIA A SUD INCOLONNAMENTI SULLA PONTINA DA SPINACETO AL PALAZZETTO DELL EUR E SEMPRE INCOLONNAMNETI SULLA Roma FIUMICINO DAL RACCORDO FINO A VIA DEL CAPPELLACCIO TUTTO VERSO IL CENTRO DA MARCO CILUFFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, IN CHIUSURA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STARDALE Servizio fornito da Astral
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