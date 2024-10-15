Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 15-10-2024 ore 07:30
Viabilità Roma Regione Lazio del 14-10-2024 ore 20 : 30 - VIABILITÀ DEL 14 OTTOBRE 2024 ORE 20. 20 CLAUDIO VELOCCIA UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO PERCORRENDO VIA OSTIENSE CODE TRA IL GRANDE RACCORDO E VITINIA DIREZIONE OSTIA ANTICA IN VIA CRISTOFORO COLOMBO LUNGHE CODE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE DIREZIONE OSTIA IN VIA APPIA SI RALLENTA ALTEZZA SANTA MARIA DELLE MOLE ... (Romadailynews.it)
Viabilità Roma Regione Lazio del 14-10-2024 ore 19 : 45 - VIABILITÀ DEL 14 OTTOBRE 2024 ORE 18. 35 CLAUDIO VELOCCIA UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO PERCORRENDO IL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA PONTINA E ROMANINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA SI STA IN CODA TRA CASSIA BIS E SALARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE NOMENTANA E ROMA TERAMO SUL ... (Romadailynews.it)
Viabilità Roma Regione Lazio del 14-10-2024 ore 19 : 15 - 35 CLAUDIO VELOCCIA UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO PERCORRENDO IL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA PONTINA E ROMANINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA SI STA IN CODA TRA CASSIA BIS E SALARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE NOMENTANA E ROMA TERAMO SUL TRATTO URBANO RALLENTAMENTI TRA VIA ... (Romadailynews.it)
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