Via libera alla Manovra 2025 Bonus da 1 000 euro per i nuovi nati 35 miliardi in arrivo da banche e assicurazioni | ecco tutte le misure

Via libera alla Manovra 2025. Bonus da 1.000 euro per i nuovi nati, 3,5 miliardi in arrivo da banche e assicurazioni: ecco tutte le misure (Di martedì 15 ottobre 2024) Intorno alle 20.30 di sera – il 15 ottobre – è cominciata una delle riunioni più importanti dell'anno a Palazzo Chigi. Sul tavolo del Consiglio dei ministri c'è il testo della legge di Bilancio 2025. Poco dopo, dall'edificio dove è riunito il governo, sono iniziate a trapelare le indiscrezioni. Innanzitutto le cifre: la Manovra del prossimo anno avrà un peso di 30 miliardi di euro lordi, 35 miliardi quella del 2026 e oltre 40 miliardi quella del 2027. Ci sono alcune novità, ma anche molte conferme, come quelle in materia pensionistica: resta in piedi l'impianto organizzato da Elsa Fornero durante il governo Monti. Inoltre, fa sapere il ministero dell'Economia, sono reiterate «le misure dello scorso anno – come Quota 103 – e potenziate quelle destinate ai lavoratori pubblici e privati che raggiungono l'età della pensione ma restano a lavoro».

Banche e assicurazioni Per finanziare parte di queste misure, l'esecutivo potrà contare sul contributo di 3,5 miliardi di euro che banche e assicurazioni hanno accordato, dopo che, negli scorsi anni, hanno potuto registrare ingenti ...

Manovra 2025 - via libera al provvedimento : quasi 30 miliardi. Ok al taglio del cuneo fiscale - più fondi per il rinnovo del contratto. Modifiche all'assegno unico Questo il cuore del Ddl Bilancio, varato dal Consiglio dei Ministri, insieme al decreto fiscale, al decreto legislativo sulle accise e al Documento programmatico di bilancio inviato a Bruxelles. Una manovra da quasi 30 miliardi di euro (in termini lordi, più 35 miliardi nel 2026 e oltre 40 miliardi nel 2027) incentrata su famiglie, taglio del cuneo fiscale, sanità e sostegno alla natalità.

