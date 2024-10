Palermotoday.it - Via alla Falconara chiusa da un mese per un cantiere: "Non c'è nessuno che lavora"

Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) Ormai da più di un, viaa causa di un: ma non c’è maiche! Spendiamo un pieno di carburante ogni settimana per arrivare a casa, per lasciare i bambini a scuola e vari impegni normalissimi di ogni famiglia. Siamo costretti a prendere da via