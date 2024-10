Ventola | Conte non voleva Osimhen

Leggi tutta la notizia su Dailynews24.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) Antonio, secondo Nicola, avrebbe spinto per mandar via Victor. Il tecnico salentino non gradiva il giocatore nigeriano Secondo quanto è emerso nelle ultime ore, Victorpotrebbe andare in Inghilterra a gennaio. L’attaccante è stato fortemente legato ad un trasferimento a West London quest’estate, al Chelsea per farla breve, ma l’affare non L'articolo: “non”