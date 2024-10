Ascoltitv.it - Venezia-Atalanta in radio-tv: pronostico, telecronisti e dove seguirla in diretta

(Di martedì 15 ottobre 2024) Alle ore 15.00 di domenica 20 ottobre si gioca, partita in programma per l’ottava giornata del campionato di Serie A 2024-2025: ecco di seguito come seguire la gara in. L’indice che segue vi porteràmente al paragrafo che vi interessa.in tvinsu DAZN La partitasarà trasmessa intv su DAZN, il servizio di streaming per abbonati che ha acquisito i diritti per trasmettere tutte le partite del massimo campionato.DAZN: Giustiniani-Giaccherini.su Sky In questo casonon rientra anche nelle tre partite trasmesse da Sky.