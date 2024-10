Romatoday.it - "Vecchina e Ajal", i grandi racconti a Centrale Preneste Teatro

Leggi tutta la notizia su Romatoday.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) Aa Roma (Via Alberto da Giussano, 58) per la rassegna YOU. The YOUng City – Iorganizzata da Ruotalibera e con la direzione artistica di Tiziana Lucattini, l’appuntamento è per tutta la famiglia condi Archetipo. Lo spettacolo, in