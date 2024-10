Sondriotoday.it - Valtellina Soccorso cerca nuovi volontari

Leggi tutta la notizia su Sondriotoday.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) A breve partirà presso la sede diun nuovo corsoper diventare soccorritore. Tutte le infoLa serata di presentazione del corso, in cui verranno fornite tutte le informazioni necessarie, si terrà il 22 ottobre alle 21 in via Fiume 54/56 a Sondrio."Come