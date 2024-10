Usavogliamo vedere cambiamenti subito da parte di Israele

Quotidiano.net - Usa,vogliamo vedere cambiamenti subito da parte di Israele

(Di martedì 15 ottobre 2024) "Ci sono deiche vogliamoimmediatamente" dadia Gaza, "non entro trenta giorni". Lo ha precisato il portavoce del dipartimento di Stato americano, Matthew Miller, a proposito della lettera inviata da Antony Blinken e Lloyd Austin al ministro della Difesa israeliano. "Non abbiamo visto abbastanza impegno in questo senso nelle ultime settimane, per questo abbiamo deciso di inviare una lettera", ha aggiunto il funzionario.