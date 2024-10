Lapresse.it - Usa 2024, Trump: “Harris non è una donna intelligente”

(Di martedì 15 ottobre 2024) Donaldattacca Kamaladurante un comizio a Oaks, in Pennsylvania. “Quando parlano di minaccia alla democrazia, che ne dite di quando prendono un candidato che ha vinto lealmente? Lo buttano fuori e mettono unache ha fallito, è stata la prima a ritirarsi da un gruppo di 22 candidati e non ha ottenuto voti. E questa è la persona contro cui stiamo correndo. E non è una. La abbiamo avuta per quattro anni. Non la avremo per altri quattro anni”, ha detto il candidato repubblicano dal palco.