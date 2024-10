Liberoquotidiano.it - Urso: "Simulation Center Campus Bio-Medico realtà che guarda al futuro"

(Di martedì 15 ottobre 2024) Roma, 15 ott. (Adnkronos Salute) - "Un centro come questo è importante per l'impulso che le imprese possono dare alla didattica e quindi alla migliore formazione di coloro che saranno gli operatori del, ma anche per il rapporto continuativo che vi è con le start-up italiane, con le piccole e medie imprese, con coloro che sviluppano e sempre più dovranno fare innovazione e tecnologia. Il '' è un centro cheile per questo il nostro ministero è in campo con tutti gli strumenti di supporto nelle tecnologie abilitanti". Lo ha detto Adolfo, ministro delle Imprese e del Made in Italy, questa mattina in occasione dell'inaugurazione del nuovodell'UniversitàBio-di Roma.