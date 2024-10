Under 21, Italia-Irlanda 0-0 LIVE (Di martedì 15 ottobre 2024) Obiettivo qualificazione. L`Italia Under 21 affronta i pari età dell`Irlanda, con fischio d`inizio alle ore 18.30 al stadio `Nereo Rocco` di Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di martedì 15 ottobre 2024) Obiettivo qualificazione. L`21 affronta i pari età dell`, con fischio d`inizio alle ore 18.30 al stadio `Nereo Rocco` di

