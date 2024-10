Arezzonotizie.it - Una notte da solo nel bosco: salvato dai suoi cani

(Di martedì 15 ottobre 2024) A salvagli la vita sono stati iche, per l'intera, sono rimasti accanto a lui garantendogli calore e sicurezza. Rocambolesca disavventura per un 88enne di Rofelle, frazione di Badia Tedalda che, lo scorso sabato, ha trascorso l'interaferito in mezzo alall'addiaccio