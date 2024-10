Bresciatoday.it - Una discarica ogni 300 abitanti: viaggio nella "terra dei fuochi" bresciana

Leggi tutta la notizia su Bresciatoday.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) Ben oltre la metà delle discariche attive in Lombardia si trova in provincia di Brescia, con una concentrazione di più di un terzo dislocata in soli tre Comuni, tra l'altro confinanti. Tra discariche piccole e grandi, e più in generale impianti di recupero e trattamento rifiuti, nel Bresciano si