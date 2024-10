2anews.it - Un Posto al Sole, anticipazioni al 25 ottobre: Viola è in pensiero per Damiano

Leggi tutta la notizia su 2anews.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) Unaldal 21 al 25è sempre più in pena per, consapevole che sta di nuovo rischiando grosso. Rosa (Daniela Ioia) è alle prese con l’atteggiamento un po’ ribelle di suo figlio Manuel (Manuel D’Angelo). Intanto(Ilenia Lazzarin) è sempre più in pena per(Luigi Miele), consapevole che sta di nuovo rischiando grosso.