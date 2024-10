Movieplayer.it - Un Posto al Sole, anticipazioni 16 ottobre: Niko affronta Costabile, Rossella riceve una carezza inappropriata

Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) Domani alle 20:50 torna la soap ambientata a Napoli che Rai 3 trasmette dal lunedì al venerdì nell'access prime time: di seguito ledella trama. Dopo l'episodio trasmesso stasera, Unalandrà in onda su Rai 3 mercoledì 16alle 20:50. Ecco un'anteprima delledella puntata: Manuel inaugura il parco archeologico. La soap è ambientata in Italia, a Napoli, ai giorni nostri. La serie, giunta alla ventinovesima stagione, è prodotta da Rai Fiction e FremantleMedia Italia.di Unal: Samuel si confronta con Nunzio Il giorno tanto atteso dell'inaugurazione del parco archeologico è finalmente arrivato. Manuela, emozionata e orgogliosa, spera che questo evento rappresenti un nuovo inizio per la comunità e per il suo progetto. Nonostante le tensioni