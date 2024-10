Laverita.info - Un giudice smentisce la consulta: illegale il green pass per lavorare

(Di martedì 15 ottobre 2024) Vittoria per un dipendente di Mps sospeso perché non voleva mostrare il certificato: dichiarato illegittimo il suo allontanamento. E oggi la Corte costituzionale tratterà dell’obbligo vaccinale per le forze dell’ordine.