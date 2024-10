Torinotoday.it - Un brindisi per gli amici a quattro zampe: serata con l'autore Manuel Bova alla Cantina 366

Leggi tutta la notizia su Torinotoday.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) "Book and Wine for dogs": un evento benefico366. Sabato 19 ottobre, a partire dalle 19.30, la366 di Bairo ospiterà una degustazione enogastronomica e un incontro con l'. L'iniziativa, dal titolo "Book and Wine for dogs", ha lo scopo di raccogliere fondi a