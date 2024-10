Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 15-10-2024 ore 07:10

(Di martedì 15 ottobre 2024)dailynews radiogiornale Giorno davvero d’azione da parte di Francesco Vitale in studio biblico sul tavolo del Consiglio dei ministri ci saranno insieme al documento di bilancio per l’Unione Europea anche la legge di bilancio vera e propria il decreto fiscale collegato per quello che si annuncia nel comunicato di convocazione nel Palazzo Chigi o meno come un primo esame dei Crespi ci saranno il contributo delle banche per cui la trattativa è ancora in corso e taglie ministeri definiti flessibile gestibili dei singoli di caspary le tagliature governo nessun aumento di tassa persone aziende tra le visure la conferma del taglio del cuneo fiscale riduzione delle aliquote fiscali e gli incentivi alla natalità aiuti ai redditi medio bassi e famiglie Cesareo riallineare decise di picchetto il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha detto l’amministrazione biden che colpirà infrastrutture ...