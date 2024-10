Quotidiano.net - Ue, 'all'esame norme sui migranti sul modello Albania'

(Di martedì 15 ottobre 2024) "Attualmente non è legalmente possibile per l'Ue avere questa opzione" di rimpatrio deinei Paesi terzi, "per rendere possibile un similela legge Ue deve regolamentare il rimpatrio forzato in un Paese terzo, che non sia il Paese di origine" ed è "qualcosa che stiamo esaminando". Lo ha detto una portavoce della Commissione Ue rispondendo a una domanda sulItalia-. "Come parte di una politica d'asilo e migrazione funzionante, coloro che non hanno il diritto legale di restare, devono essere rimpatriati", ha spiegato, richiamando la necessità di "accelerare il rafforzamento del lavoro sui rimpatri".