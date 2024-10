Lapresse.it - Ucraina, Michel invita Zelensky a Consiglio europeo: presenterà piano per la vittoria

(Di martedì 15 ottobre 2024) Il presidente del, Charles, hato il presidente ucraino Volodymyral vertice di giovedì 18 ottobre a Bruxelles per presentare quello che il leader di Kiev definisce il ‘per la’ nel conflitto con la Russia. Lo ha annunciato lo stessosu X. “Hoto il presidente Volodymyral vertice deldi giovedì 18 ottobre per fare il punto sugli ultimi sviluppi della guerra della Russia contro l’e presentare il suoper la”, ha scritto. I have invited President @yUa to the European Council summit on Thursday, 17 October to take stock of the latest developments of Russia’s war against Ukraine and present his victory plan. — Charles(@Charles) October 15, 2024