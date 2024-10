**Ucraina: Meloni, 'ragionare su Gaza all'indomani del cessate fuoco'** (Di martedì 15 ottobre 2024) Roma, 15 ott. (Adnkronos) - "Tutti siamo d'accordo sulla pace, l'Italia lavora dall'inizio in Ucraina e Medio Oriente per costruire la pace, poi bisogna intendersi su come la pace si costruisca nel concreto: in Medio Oriente significa continuare a lavorare per il cessate fuoco a Gaza e in Libano. Non è facile, ma è il lavoro su cui ci spendiamo ogni giorno, io e i ministri competenti. Significa il cessate il fuoco, la liberazione degli ostaggi. Penso che l'Unione europea possa e debba in questo giocare un ruolo e che si debba ragionare già concretamente di cosa dovrebbe accadere a Gaza all'indomani del cessate il fuoco, come accompagnare concretamente la transizione verso l'opzione due popoli e due Stati". Così la premier Giorgia Meloni, in replica al Senato. Liberoquotidiano.it - **Ucraina: Meloni, 'ragionare su Gaza all'indomani del cessate fuoco'** Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Roma, 15 ott. (Adnkronos) - "Tutti siamo d'accordo sulla pace, l'Italia lavora dall'inizio in Ucraina e Medio Oriente per costruire la pace, poi bisogna intendersi su come la pace si costruisca nel concreto: in Medio Oriente significa continuare a lavorare per ile in Libano. Non è facile, ma è il lavoro su cui ci spendiamo ogni giorno, io e i ministri competenti. Significa ilil, la liberazione degli ostaggi. Penso che l'Unione europea possa e debba in questo giocare un ruolo e che si debbagià concretamente di cosa dovrebbe accadere aall'delil, come accompagnare concretamente la transizione verso l'opzione due popoli e due Stati". Così la premier Giorgia, in replica al Senato.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Bambini rapiti - prigionieri di guerra - cessate il fuoco : la missione di Zuppi alla corte di Putin per la pace in Ucraina - Secondo la stessa Santa Sede, sarebbero oltre 19mila i minori ucraini portati con la forza in Russia dall’inizio del conflitto. La situazione sul campo crea un’opportunità per un’azione decisiva che metta fine alla guerra non oltre il 2025». Missione impossibile? Il Vaticano vola basso, continuando a parlare ufficialmente di sforzi a carattere prettamente umanitario. (Open.online)

Bambini rapiti - prigionieri di guerra - cessate il fuoco : la missione di Zuppi alla corte di Putin per la pace in Ucraina -  Resta da convincere l’interlocutore più imprendibile, che è poi colui che ha scatenato la guerra: Vladimir Putin. A volte ritornano Quella di Zuppi è la seconda sortita in Russia da quando Papa Francesco gli ha affidato la delicatissima missione: il presidente della Cei era già stato a Mosca una prima volta oltre un anno fa, il 28 e 29 giugno 2023. (Open.online)

Ucraina-Russia - Kiev cede territori a Mosca per la pace? Lo scenario - (Adnkronos) – L'Ucraina discute l'ipotesi di cedere territori alla Russia per porre fine alla guerra che dura da circa 960… L'articolo Ucraina-Russia, Kiev cede territori a Mosca per la pace? Lo scenario proviene da Quotidiano Rosso di Sera. . (Rossodisera.eu)