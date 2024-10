Uber ' 38 milioni a 1400 rider dopo chiusura attività Italia'

Uber, '3,8 milioni a 1400 rider dopo chiusura attività Italia' (Di martedì 15 ottobre 2024) Uber Eats Italy srl ha stanziato "un importo pari a 3.8 milioni di euro" per gli indennizzi economici a circa 1400 rider in totale, che hanno lavorato con l'app "nei 3 mesi precedenti la comunicazione di cessazione dell'attività della società" in Italia, ossia nel luglio 2023. Lo comunica la stessa società di food delivery che parla di un "accordo storico" dopo "diversi incontri tra i rappresentanti della società e dei sindacati, Filcams Cgil, Filt Cgil, Nidil Cgil, Fisascat, Felsa Cisl Milano, Uiltucs, Uiltrasporti e Uiltemp, nella sede del ministero". Quotidiano.net - Uber, '3,8 milioni a 1400 rider dopo chiusura attività Italia' Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 15 ottobre 2024)Eats Italy srl ha stanziato "un importo pari a 3.8di euro" per gli indennizzi economici a circain totale, che hanno lavorato con l'app "nei 3 mesi precedenti la comunicazione di cessazione dell'della società" in, ossia nel luglio 2023. Lo comunica la stessa società di food delivery che parla di un "accordo storico""diversi incontri tra i rappresentanti della società e dei sindacati, Filcams Cgil, Filt Cgil, Nidil Cgil, Fisascat, Felsa Cisl Milano, Uiltucs, Uiltrasporti e Uiltemp, nella sede del ministero".

