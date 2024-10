Tv l’iraniana Afsoon Neginy dalla Fialdini | Quel biglietto per l’Italia mi salvò la vita

Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com

(Di martedì 15 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Di notte molte volte i miei familiari andavano fuori, e restavano in certi posti, nascosti, per ere i bombardamenti. Apunto io mi recavo inla che una volta era come la 'Sip', la cabina telefonica a gettoni, e chiamavo, anche solo per dire 'ciao, state bene? Tutto a posto?'". E' la