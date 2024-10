Tv l’iraniana Afsoon Neginy dalla Fialdini | Quel biglietto per l’Italia mi salvò la vita

Leggi tutta la notizia su Dailyshowmagazine.com

"Di notte molte volte i miei familiari andavano fuori, e restavano in certi posti, nascosti, per ere i bombardamenti. Apunto io mi recavo inla che una volta era come la 'Sip', la cabina telefonica a gettoni, e chiamavo, anche solo per dire 'ciao, state bene? Tutto a posto?'". E' la toccante testimonianza dell'infanzia di, imprenditrice iraniana che nel 2021 è stata selezionata da Forbes Italia tra le 100 personalità femminili italiane di successo e vive in Italia dal 1980. L'imprenditrice si racconta a Francescanella puntata di 'Le Ragazze' in onda stasera in prima serata su Rai3. (VIDEO) "Vivi tutti i giorni in un mondo ma la tua testa, il tuo cuore stanno da un'altra parte, dove ci sono persone che rischiano lae stanno in una situazione completamente differente.