Ilfattoquotidiano.it - “Turbativa d’asta”, acquisizioni in Regione Lombardia e perquisizioni negli uffici Ernst&Young: sei indagati

(Di martedì 15 ottobre 2024) Sono sei gli, tutti di Ernst&Young, nell’inchiesta della Procura europea Eppo che ha portato questa mattina alledella Guardia di finanza in, presso la Direzione centrale bilancio e finanza. Sono inoltre in corso operazioni di acquisizione di documenti. I militari del Nucleo di polizia economico finanziaria stanno perquisendo glidei manager della società di consulenza presso il palazzo dellae acquisendo documentazione su 12 gare pubbliche finanziate con fondi europei per centinaia di milioni di euro. Tutte gare vinte dal colosso della consulenza. Al momento non è indagato nessun funzionario pubblico. Le Fiamme gialle sono stati anchedi Ernst&Young a Milano e Roma.