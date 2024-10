Trump: “La mia salute? Sto molto meglio di Harris” (Di martedì 15 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Sono molto più in salute di Kamala Harris". Così il 78enne Donald Trump, che si rifiuta di rendere nota la sua cartella clinica, afferma di godere di una salute migliore della 59enne avversaria che la scorsa settimana ha pubblicato esami clinici e una lettera del medico curante che parla di "salute eccellente", tranne L'articolo Trump: “La mia salute? Sto molto meglio di Harris” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi tutta la notizia su .com (Di martedì 15 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Sonopiù indi Kamala". Così il 78enne Donald, che si rifiuta di rendere nota la sua cartella clinica, afferma di godere di unamigliore della 59enne avversaria che la scorsa settimana ha pubblicato esami clinici e una lettera del medico curante che parla di "eccellente", tranne L'articolo: “La mia? Stodi” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Harris pubblica la cartella clinica per mettere pressione a Trump : “Salute perfetta” - (Adnkronos) – Kamala Harris "gode di salute eccellente". Sono queste le conclusioni della lettera che il medico personale della vice… L'articolo Harris pubblica la cartella clinica per mettere pressione a Trump: “Salute perfetta” proviene da Quotidiano Rosso di Sera. . (Rossodisera.eu)

Trump - 'salute eccellente - in forma adeguata per fare presidente' - Non solo, sottolinea il comunicato, "ha mantenuto un programma elettorale estremamente intenso e attivo, mentre Kamala Harris non è stata in grado di tenere il passo con le esigenze della campagna elettorale e rivela quotidianamente di non essere del tutto qualificata per essere presidente degli Stati Uniti". (Quotidiano.net)