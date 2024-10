Tg24.sky.it - Treviglio, 15enne dimessa per influenza: muore poco dopo per morbo di Crohn fulminante

Leggi tutta la notizia su Tg24.sky.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) Una morte improvvisa a soli 15 anni per una forma asintomatica deldi. Così ha perso la vita una ragazza di Mozzanica, in provincia di Bergamo, uccisa dalle conseguenze di questa malattia infiammatoria del tratto intestinale, complessa da curare, che i medici non sono riusciti a diagnosticarle in tempo.La giovane, come racconta il Corriere di Bergamo, nei giorni scorsi si trovava insieme ad alcuni amici quando ha iniziato a sentire i primi dolori all’addome. Col passare delle ore si sono trasformati in fitte sempre più forti. Per questo era tornata a casa di suo padre, che su consiglio del medico di base l’aveva poi portata al Pronto soccorso dell’ospedale di. Qui i due sono stati raggiunti dalla mamma. Nel reparto di pediatria le è stato diagnosticato un virus intestinale.