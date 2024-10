Lapresse.it - Traversetolo, l’avvocato di Chiara Petrolini: “No rischio di reiterazione, domiciliari adeguati”

(Di martedì 15 ottobre 2024) “Credo che gli arrestiper questa vicenda siano, come ha valutato il gip di Parma”. Lo ha dettoNicola Tria, al termine dell’udienza del Riesame di Bologna per, la 21enne di Vignale diaccusata di omicidio e soppressione di cadavere per i due neonati trovati morti nel giardino della sua villetta. La ragazza si trova aima la Procura ha fatto appello chiedendo il carcere. “Abbiamo cercato di unire tutti i fatti, le circostanze e gli elementi che depongono per il superamento della presunzione di adeguatezza del carcere, che per certi reati c’è. Il primo elemento è che, se dobbiamo pensare aldidel reato, non possiamo pensare aldidi fatti analoghi a quelli che sono oggetto di questa indagine.