Romadailynews.it - Traffico Roma del 15-10-2024 ore 20:00

(Di martedì 15 ottobre 2024) Luceverdetrovati dalla redazione ancora bravi code sul Raccordo Anulare in carreggiata interna tra la Cassia bis e la Salaria ed in esterna tra laFiumicino e l’appia code sul tratto Urbano della A24 da via Filippo Fiorentini a Tor Cervara in direzione del raccordo ancora intenso Anche ilsulla Tangenziale Est con rallentamenti tra la Tiburtina e la Nomentana verso la Salaria code per lavori su via del Foro Italico da viale Tor di Quinto via dei Campi Sportivi in direzione di San Giovanni incolonnamenti persu via Cristoforo Colombo dal raccordo via di Malafede verso Ostia stessa situazione sulla Ponti con le code da Viale dell’Oceano Atlantico a Spinaceto e per un incidente ci sono ancora cuore su via Filippo Fiorentini in prossimità di via Vittorio Zincone in direzione di Viale della Serenissima altro incidente su via Nomentana all’altezza di Ponte Tazio ...