Traffico Roma del 15-10-2024 ore 17:30 (Di martedì 15 ottobre 2024) Luceverde Roma ben trovati dalla redazione sia per Traffico sia per un incidente da poco risolto code sulla carreggiata esterna del raccordo anulare dalla Roma Fiumicino all’appia code per Traffico in carreggiata interna dalla Cassia alla Salaria e proseguendo dalla Nomentana la 24 ore sulla tangenziale est tra via dei Monti Tiburtini via Salaria verso lo stadio Olimpico altre cose su via del Foro Italico dalla galleria Giovanni XXIII la Salaria verso San Giovanni anche per i noti lavori in corso cose poi su via Aurelia via dei Casali santovetti a via di Acquafredda Verso il raccordo incolonnamenti su via Cristoforo Colombo dal raccordo via di Malafede verso Ostia stessa situazione sulla Pontina con code registrate da via Cristoforo Colombo a Castel Romano in direzione di Pomezia per un incidente rallentamenti su via Tuscolana all’altezza di via dell’Arco di Travertino i fino al centro ... Romadailynews.it - Traffico Roma del 15-10-2024 ore 17:30 Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Luceverdeben trovati dalla redazione sia persia per un incidente da poco risolto code sulla carreggiata esterna del raccordo anulare dallaFiumicino all’appia code perin carreggiata interna dalla Cassia alla Salaria e proseguendo dalla Nomentana la 24 ore sulla tangenziale est tra via dei Monti Tiburtini via Salaria verso lo stadio Olimpico altre cose su via del Foro Italico dalla galleria Giovanni XXIII la Salaria verso San Giovanni anche per i noti lavori in corso cose poi su via Aurelia via dei Casali santovetti a via di Acquafredda Verso il raccordo incolonnamenti su via Cristoforo Colombo dal raccordo via di Malafede verso Ostia stessa situazione sulla Pontina con code registrate da via Cristoforo Colombo a Castelno in direzione di Pomezia per un incidente rallentamenti su via Tuscolana all’altezza di via dell’Arco di Travertino i fino al centro ...

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Traffico Roma del 15-10-2024 ore 17 : 00 - Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità per un incidente code una carreggiata esterna del raccordo anulare dalla Laurentina all’appia proseguono i lavori su via del Foro Italico tra viale della Moschea e viale di Tor di Quinto si transita su carreggiata ridotta con inevitabili code le due direzioni per lavori di manutenzione ancora chiusa via Portuense ... (Romadailynews.it)

Traffico Roma del 15-10-2024 ore 16 : 30 - Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità per un incidente code una carreggiata esterna del raccordo anulare dalla Laurentina all’appia proseguono i lavori su via del Foro Italico tra viale della Moschea e viale di Tor di Quinto si transita su carreggiata ridotta con inevitabili code le due direzioni per lavori di manutenzione ancora chiusa via Portuense ... (Romadailynews.it)

Traffico Roma del 15-10-2024 ore 15 : 30 - Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità a Torre Maura per intervento delle forze dell’ordine in via Silicella traffico intenso tra via Casilina e viale della Sorbona al pinciano via Giacomo Puccini è chiusa tra corso di taglio via Pinciana per un dissesto del manto stradale deviata e 7 linee di bus fino al 28 ottobre lavori a via di Donna Olimpia tra ... (Romadailynews.it)