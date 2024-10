Romadailynews.it - Traffico Roma del 15-10-2024 ore 12:30

(Di martedì 15 ottobre 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità si sta in fila lungo il Foro Italico per la presenza di un cantiere Tra l’uscita di Tor di Quinto e viale della Moschea direzione Salaria ma ci sono rallentamenti anche verso lo stadio Olimpico sul resto della rete viaria della città non si rilevano al momento difficoltà Vi ricordo che per lavori di manutenzione è ancora chiusa via Portuense tra via del Ponte Pisano e via della Magliana nelle due direzioni ed evitabili Dunque i rallentamenti e le code nell’area circostante nel pomeriggio in centro dalle 15:30 alle 18:30 è prevista una manifestazione in piazza del Popolo possibili Dunque le ripercussioni aldi zona per quanto riguarda il trasporto pubblico vi ricordo che sulla metro C per lavori di prolungamento della linea fino alla fine di ottobre a partire dalle il tratto di linea tra ...