Traffico Roma del 15-10-2024 ore 09:30 (Di martedì 15 ottobre 2024) Luceverde Roma Buongiorno e ben trovati all’ascolto al momento troviamo code a tratti in entrata a Roma sul tetto Urbano della A24 tratto torcervara hai la tangenziale est per Traffico i lavori sulla stessa tangenziale Tra le uscite via dei Monti Tiburtini e viale della Moschea direzione Stadio Olimpico è in entrambe le direzioni tra le uscite Tor di Quinto e via Campi Sportivi auto in fila anche sul Raccordo Anulare in carreggiata interna per Traffico è un incidente tra la Cassia Veientana e la centrale del latte e poi a seguire tra la Casilina e la in carreggiata esterna invece code a tratti tra Latisana e l’abbia sulla via Pontina è ancora code verso l’euro per incidente Traffico tra Castel di Decima è l’Eur code per incidente Traffico anche in via Casilina tra Torre Gaia e Torre Spaccata direzione centro è sempre in entrata a Roma abbiamo ancora rallentamenti e code sulla Roma ... Romadailynews.it - Traffico Roma del 15-10-2024 ore 09:30 Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di martedì 15 ottobre 2024) LuceverdeBuongiorno e ben trovati all’ascolto al momento troviamo code a tratti in entrata asul tetto Urbano della A24 tratto torcervara hai la tangenziale est peri lavori sulla stessa tangenziale Tra le uscite via dei Monti Tiburtini e viale della Moschea direzione Stadio Olimpico è in entrambe le direzioni tra le uscite Tor di Quinto e via Campi Sportivi auto in fila anche sul Raccordo Anulare in carreggiata interna perè un incidente tra la Cassia Veientana e la centrale del latte e poi a seguire tra la Casilina e la in carreggiata esterna invece code a tratti tra Latisana e l’abbia sulla via Pontina è ancora code verso l’euro per incidentetra Castel di Decima è l’Eur code per incidenteanche in via Casilina tra Torre Gaia e Torre Spaccata direzione centro è sempre in entrata aabbiamo ancora rallentamenti e code sulla...

Traffico Roma del 15-10-2024 ore 09 : 00 - Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità in entrata sull’intero tratto Urbano della A24 verso la tangenziale est e poi troviamo code per traffico e lavori sulla tangenziale Tra le uscite via dei Monti Tiburtini e viale della Moschea lezioni Stadio Olimpico auto in fila anche sul Raccordo Anulare in carreggiata interna per traffico è un incidente tra lo ... (Romadailynews.it)

Traffico Roma del 15-10-2024 ore 08 : 30 - it Un saluto da Elisa baciarello un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma. Luceverde Roma Verri trovati all’ascolto resta intensa alla circolazione su tutte le principali consolari in particolare lungo via Flaminia tra Labaro via dei Due Ponti abbiamo code su via Salaria afiliat da Settebagni al bivio per la tangenziale ... (Romadailynews.it)

Traffico Roma del 15-10-2024 ore 08 : 00 - Luceverde Roma Buongiorno e ben trovati all’ascolto al momento abbiamo rallentamenti e code per traffico intenso sull’intero Trento Urbano della A24 verso la tangenziale est e poi sulla dire lunedì come sud delle Torri 9 fino al Raccordo auto in fila sul Raccordo Anulare in carreggiata interna dalla Casilina all’ampia in entrata a Roma abbiamo code sulla via Flaminia da Roma via dei Due Ponti e ... (Romadailynews.it)