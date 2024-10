Calcionews24.com - Totti in Serie B? Il meme della serie cadetta: e la musica… – VIDEO

Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com

(Di martedì 15 ottobre 2024) LaB rilancia uncon Francescoprotagonista: musica d’autore e tifosi e il Pupone apprezzano:Il modo migliore per iniziare la settimana? Con un bel, magari a tema calcistico, come quello pubblicato su Instagram dallaB e che ha come protagonista Francesco. Visualizza questo post su Instagram Un